Osmaniye'de iki minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 66 yabancı uyruklu yakalandı
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Osmaniye'de iki minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 66 yabancı uyruklu yakalandı

Osmaniye'de iki minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 66 yabancı uyruklu yakalandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 66 kişi yakalandı, gözaltına alınan 2 minibüs şoförü tutuklandı.

Osmaniye'de yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 66 kişi yakalandı, gözaltına alınan 2 minibüs şoförü tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine S.T. ve İ.A. idaresindeki iki minibüsü durdurdu.

Ekipler, 18'er kişilik iki minibüste ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 58'i Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 66 kişiyi yakaladı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen minibüs şoförleri S.T. ve İ.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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Osmaniye'de iki minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 66 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler
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