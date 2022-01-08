Osmaniye'de iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Osmaniye'de iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Osmaniye'de iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmetli beldesinde Mustafa Büyüköztürk'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu.

Yangın, iş makinelerinin de kullanıldığı bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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