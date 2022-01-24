Osmaniye'de iki grup arasında parke taşı ve demir çubuklarla kavga - Haberler
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Osmaniye'de iki grup arasında parke taşı ve demir çubuklarla kavga

Osmaniye'de iki grup arasında parke taşı ve demir çubuklarla kavga
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan, parke taşı ve demir çubukların da kullanıldığı kavgada tarafları polis ayırdı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki grup arasında çıkan, parke taşı ve demir çubukların da kullanıldığı kavgada tarafları polis ayırdı.

Raufbey Mahallesi 9545 Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Parke taşı ve demir çubukların da kullanıldığı kavgayı gören vatandaşlar tarafları ayırmakta güçlük çekince durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin devreye girmesi ile kavga sona erdi.

Kavga anı bir binanın üst katından kaydedilen görüntülere de yansıdı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

Osmaniye, Polis, kavga, Güncel, Haber

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