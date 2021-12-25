Osmaniye'de iki grup arasında kavga: 11 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de iki grup arasında kavga: 11 yaralı

Osmaniye'de iki grup arasında kavga: 11 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlarında kullanıldığı kavgada 2'si silahla vurulan 11 kişi yaralandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlarında kullanıldığı kavgada 2'si silahla vurulan 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi kapalı spor salonu civarında iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırdığı kavgada 2 kişi silahla vurularak, 9 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken olayda yaralanan 4 kişi Osmaniye Devlet Hastanesine 7 kişi de ildeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

'Akrabanım' deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı

"Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title