Osmaniye'de iki aileden 11 kişi, sobadan zehirlendi

OSMANİYE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 ayrı aileden 7'si çocuk, 11 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde sabah saatlerinde eve giren yakınları, içerideki F.G. (24), S.Ç. (22), M.S.Ç. (4), S.Ç. (8), A.Y. (5) ve Z.E.'yi (8) baygın halde buldu. Sobandan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile fertleri, çağrılan ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kent merkezinde yaşayan Nazife S. (70), Ü.G.S. (36) K.S. (2), M.S. (12) ve Ö.F.S. (8) de komşuları tarafından evde baygın bulundu. Aile fertleri çağırılan ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişilerin de sobadan zehirlendikleri tespit edildi.

Hastanede tedavileri süren iki aileden 11 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL