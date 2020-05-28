Osmaniye'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Osmaniye'de iki aile arasında hayvan otlatma nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
28.05.2020 22:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:21
Osmaniye'de iki aile arasında hayvan otlatma nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Adnan Menderes Mahallesi'ndeki otluk alanda hayvan otlatma nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan, tüfek ve sopaların kullanıldığı kavgada her iki aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Olaya karıştığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA