İki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı - Haberler
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İki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, iki ailenin bireyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların tabanca, taş ve sopa kullandığı kavgayı görenler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafları ayırdı.

Kavgada yaralanan 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

İki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

İki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

İki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

İki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

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