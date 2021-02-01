Osmaniye'de içinde yaklaşık 150 bin liralık altın bulunan çanta çalındı
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Osmaniye'de içinde yaklaşık 150 bin liralık altın bulunan çanta çalındı

01.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:58
Osmaniye'de içinde yaklaşık 150 bin liralık altın bulunan çanta çalındı

Osmaniye'de içinde yaklaşık 150 bin liralık altın bulunan çantayı çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de içinde yaklaşık 150 bin liralık altın bulunan çantayı çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanının mesai sonunda kapatmaya hazırlanan iş yeri sahibi, içinde yaklaşık 150 bin liralık altın bulunan çantayı park halindeki minibüsünün bagajına koydu.

Daha sonra iş yerinin kapısını kilitleyip aracına dönen ancak açık kalan bagajdaki çantanın yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çantayı alıp kaçan motosikletli şüpheli ile iş yerini gözetleyen zanlının kimliklerini belirledi.

Ekipler, çantayı alıp kaçan A.T. ile iş yerini gözetleyen E.S'yi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasına, altınların çalınması ve diğer şüphelinin iş yeri önünde keşif yapması yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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