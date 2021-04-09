Osmaniye'de hububata alternatif olarak üretilen çileğin hasadına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de hububata alternatif olarak üretilen çileğin hasadına başlandı

Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Ekonomi
Osmaniye'de hububata alternatif olarak üretilen çileğin hasadına başlandı

Osmaniye'de, hububata alternatif olarak üretilmeye başlanan ve ilk hasadı yapılan çileğin kilogramı 15 liraya alıcı buluyor.

Osmaniye'de, hububata alternatif olarak üretilmeye başlanan ve ilk hasadı yapılan çileğin kilogramı 15 liraya alıcı buluyor.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine, yörede hububata alternatif olarak üreticiye sunulan ve hasadına başlanılan çileğin veriminden memnun olduklarını söyledi.

Çilek üreticisi İsmet Soytorun da 5 dekar alanda ilk defa ekimini yaptığı ürünün verim ve fiyatından memnun olduklarını belirterek, "Kilosu 15 liraya kadar alıcı buluyor. Yaklaşık 30 yıllık çiftçiyim. Daha önce tahıl üretimi yapıyordum. Böğürtlenden sonra çilek üretimine başladım. Tahıla göre geliri çok yüksek. 5 dekarlık çileğin ilk hasadında dekara 4 ton civarında verim almayı bekliyoruz. Ortalama 2,5 ay süreyle köyde yaşayan 5 kişiye istihdam sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Kümbet köyünde tadı ve uzun raf ömrüyle talep gören çilekte sezonun ilk hasadı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Bahar Candan Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Hakan Kutlu Ümit Öztürk Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye'de hububata alternatif olarak üretilen çileğin hasadına başlandı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 13:47:47. #1.14#
title