Osmaniye'de Htş Operasyonu: 9 Gözaltı

Osmaniye'de terör örgütü Heyeti Tahriri Şam'a (HTŞ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü HTŞ'nin faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Osmaniye merkezde yakalanan A.B. ve kendisiyle birlikte ikamette bulunan ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen M.B, Z.D, A.E, Y.M, E.B, M.E., H.M. ve B.E. adlı Suriye uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

(İbrahim İmat/İHA)

Kaynak: İHA