Osmaniye'de horoz dövüştüren 8 kişiye 151 bin TL ceza

OSMANİYE'de bir evin bahçesinde horoz dövüştüren 8 kişiye, 'koronavirüs tedbirlerini ihlal', 'hayvana eziyet ve dövüştürmek' suçlarından toplam 151 bin 488 TL ceza kesildi.

OSMANİYE'de bir evin bahçesinde horoz dövüştüren 8 kişiye, 'koronavirüs tedbirlerini ihlal', 'hayvana eziyet ve dövüştürmek' suçlarından toplam 151 bin 488 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerince, Gebeli Mahallesi'ndeki evin bahçesinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı. Ahlak Büro ve HAYDİ ekiplerince baskın yapılan evde, horoz dövüşü için arena etrafına toplanmış 8 kişi gözaltına alındı. Ev sahibine horoz dövüşü yaptırmaktan adli işlem uygulanırken, horoz başına 10 bin 400 TL olmak üzere toplam 83 bin 200 TL ceza kesildi. Evde bulunan 8 kişiye 'koronavirüs tedbirlerini ihlal', 'hayvana eziyet ve dövüştürmek' suçlarından 151 bin 488 TL ceza kesildi. Öte yandan, koruma altına alınan horozlar, HAYDİ ekibi tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL