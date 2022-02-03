Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA, Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir bahçenin demir çitlerini çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir bahçenin demir çitlerini çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bahçe çitleri çalınan vatandaşın şikayeti üzerine Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timince (JASAT) çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekip, şüphelilerin T. K. ve Ö.K. olduğunu tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı, bulunan demir çitler de sahibine teslim edildi.

AA / Menderes Özat - Güncel

Araştırma, Jandarma, Osmaniye, JASAT, Güncel, Haber

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