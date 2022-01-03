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Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereobası köyü ve Zorkun Yaylası'ndaki 4 evden yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yaptığı aramada çalıntı olduğu tespit edilen eşyalar ele geçirildi.

Eşyalar ev sahiplerine teslim edilirken sürücü A.C. gözaltına alındı.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

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