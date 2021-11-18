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Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ev, iş yeri ve bir kurumdan gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın U.A. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından şüpheli şahıs saklandığı adreste polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından U.A. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.

Şahsın saklandığı adreste yapılan aramalarda 35 bin 576 lira nakit para, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet bilgisayar çantası ile 1 adet flaş bellek ele geçirildi. - OSMANİYE

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