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Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, hırsızlık, tehdit ve hakaret şüphelisi yakalandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, hırsızlık, tehdit ve hakaret şüphelisi yakalandı.

Düziçi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede hırsızlık, tehdit ve hakaret olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

İş yeri kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, U.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde, çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar bulundu.

AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri

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