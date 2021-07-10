Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede meydana gelen bağ, bahçe ve tarladaki malzemelerin çalınmasıyla olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, çalınan malzemelerin hurda satın alan iş yerine otomobil ile getirildiğini ve olayın failinin K.K. olduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerince yakalanan K.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat