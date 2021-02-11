Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Osmaniye'de iki marketten çaldığı sigara ve bozuk paraları menfez içine saklayan şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de iki marketten çaldığı sigara ve bozuk paraları menfez içine saklayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte iki ayrı marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, çaldığı 60 paket sigara ve bozuk paraları Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir menfeze sakladığı belirlenen A.Y, yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner