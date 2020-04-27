Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi yakalandı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde camlarını kırarak girdiği ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde camlarını kırarak girdiği ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, bazı ev ve iş yerlerinin camlarının kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının A.Y. (24) olduğunu tespit etti.

Şüpheli, evinde gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA