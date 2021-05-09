Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
Osmaniye'de, park halindeki otomobili çalan şüpheli yakalandı.
Osmaniye'de, park halindeki otomobili çalan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi 10049 Sokak'ta park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, çalıntı otomobili kullanan sürücüye İstiklal Mahallesi Poligon Caddesi'nde "dur" ihtarında bulundu.
Polis ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından otomobili terk ederek kaçtı.
Kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi bulmak için araştırma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İ.E'yi ikametinde yakaladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner