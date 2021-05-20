Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
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Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Osmaniye'de evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Dereobası köyü Olukbaşı Yaylası'nda iki farklı evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye geldi.

Ekipler, olay yerinden motosikletle kaçmaya çalışan İ.A, M.T, K.Ö'yü çalıntı malzemelerle yakaladı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, çalınan malzemelerin sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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