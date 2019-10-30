30.10.2019 11:30

Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Osmaniye, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde11 hayvan hırsızlığı ve 3 adet evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla kaldıkları adreslerde gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının arıdan nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler M.Y., İ.K., ve K.Ç. tutuklanırken P.A.K. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA