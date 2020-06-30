Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 3 kadın ev sahibine yakalandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, bir eve hırsızlık yapmak için girdikleri iddia edilen 3 kadın yakalandı.
30.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:03
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, bir eve hırsızlık yapmak için girdikleri iddia edilen 3 kadın yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 3 kadın Şehit Ahmet Metlioğlu Caddesi'nde bulunan apartmandaki dairenin kapısını zorla açarak eve girdi.
O sırada apartmanın çatısında olan ev sahibi, konutuna girdiğinde 3 kadınla karşılaştı.
Komşularının yardımıyla hırsızlık şüphelisi kadınları yalayan ev sahibi durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler G.K, L.Ç, ve E.K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA