Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 3 kadın ev sahibine yakalandı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, bir eve hırsızlık yapmak için girdikleri iddia edilen 3 kadın yakalandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, bir eve hırsızlık yapmak için girdikleri iddia edilen 3 kadın yakalandı. Alınan bilgiye göre, 3 kadın Şehit Ahmet Metlioğlu Caddesi'nde bulunan apartmandaki dairenin kapısını zorla açarak eve girdi. O sırada apartmanın çatısında olan ev sahibi, konutuna girdiğinde 3 kadınla karşılaştı. Komşularının yardımıyla hırsızlık şüphelisi kadınları yalayan ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler G.K, L.Ç, ve E.K'yi gözaltına aldı. Kaynak: AA