Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı - Haberler

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Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Osmaniye'de inşaat malzemesi ve bakır kablo çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de inşaat malzemesi ve bakır kablo çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde güneş enerjisi ünitelerinden bakır kablo ve Kadirli ilçesinde inşaat malzemesi çalındığı bilgisi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi çalışma başlattı.

Yapılan çalışma neticesi 2 şüpheli gözaltına alındı, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye, İnşaat, JASAT, Güncel, Haberler

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