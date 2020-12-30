Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandı

30.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:23
Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, hırsızlık iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, hırsızlık iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, iş yerinden İstiklal Mahallesi Ahmet Güzel Caddesi üzerindeki evine gelen Musa Esnik, 2 kadının evinin kapısını zorladığını görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler Y.U. (28) ve G.G. (38) isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenilen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Seda Sayan Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 14:25:13. #1.15#
title