Osmaniye'de Hırsızlık Operasyonu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, enerji nakil ve iletişim hatlarına ait bakır kabloları çaldığı iddia edilen 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, enerji nakil ve iletişim hatlarına ait bakır kabloları çaldığı iddia edilen 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İlçeye bağlı Yukarı Çiyanlı köyü yakınlarında, TEDAŞ'a ait elektrik trafosu ve enerji nakil hattından bakır kablo çalınması üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Olay yerindeki lastik ve ayakkabı izlerinden yola çıkan ekipler, tespit ettikleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin verdiği ifadeler üzerine, 3 ay önce Kayasuyu köyünde Türk Telekom'a ait iletişim nakil kablolarının çalınması olayına karıştığı iddia edilen 7 zanlı daha yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.