Osmaniye'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.
Osmaniye'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.
Osmaniye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle Karaçay maden yolunda heyelan meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun belediye ekiplerinin çalışmasıyla tekrar açıldığı ve yolun kapanması nedeniyle mahsur kalanların kurtarıldığı kaydedildi.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel