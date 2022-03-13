Osmaniye'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
 - Güncelleme:
Osmaniye'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Osmaniye'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Osmaniye'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Osmaniye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle Karaçay maden yolunda heyelan meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun belediye ekiplerinin çalışmasıyla tekrar açıldığı ve yolun kapanması nedeniyle mahsur kalanların kurtarıldığı kaydedildi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye, Karaçay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title