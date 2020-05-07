Osmaniye'de hemzemin geçitte kaza: 2 yaralı
07.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:26
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde elektrikli lokomotifin otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde elektrikli lokomotifin otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Yarbaşı beldesindeki hemzemin geçide kontrolsüz giren Ö.G. idaresindeki 80 ABE 168 plakalı otomobile, elektrikli lokomotif çarptı.
Sürüklenen araçtaki sürücü ile 2 yaşındaki oğlu yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA