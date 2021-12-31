Osmaniye'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Haberler
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Osmaniye'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Osmaniye'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de yılbaşı öncesi helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Osmaniye'de yılbaşı öncesi helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi.

Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ve polis trafik ekipleri, helikopterle Osmaniye-Kadirli ve Kadirli- Kozan kara yolları, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep kara yolu ve Osmaniye-Zorkun yayla yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde kurallara uymayan sürücüler belirlenip uygulama noktasındaki ekiplere bildirilerek para cezası uygulandı.

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AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

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