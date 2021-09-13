Osmaniye'de hayvan otlatmaya giden çoban ölü bulundu - Haberler
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Osmaniye'de hayvan otlatmaya giden çoban ölü bulundu

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye'de hayvan otlatmaya giden çoban ölü bulundu

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde hayvan otlatmaya giden çoban yakınları tarafından ölü bulundu.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde hayvan otlatmaya giden çoban yakınları tarafından ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alibeyli Köyü'nde saat saatlerinde hayvan otlatmaya giden 63 yaşındaki Abdurrahman Duranay'dan haber alamayan yakınları arama çalışması başlattı.

Duranay'ı hayvan otlattığı alanda yerde hareketsiz olduğunu gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Duranay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Duranay'ın cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri
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