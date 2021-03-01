Osmaniye'de hayvan hırsızlığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde bir ağıldan 9 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler çevredeki güvenlik kamerası kayıtları incelemesinde hayvanların plakasını belirlediği kapalı kasa bir kamyonetle çalındığını tespit etti.

Polis ilçe dışına kaçmak isteyen kamyonetteki hırsızları kontrol noktasında durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın sürücüsü, polisin kısa süren kovalamacası sonucu durduruldu.

Kamyonette bulunan M.B, K.A, S.Ç. ve S.Ç. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 9 küçükbaş hayvan bulundu.

Yakalanan şüphelilerin yapılan sorgularında 1 ay önce bir iş yeri ve motosiklet hırsızlığına karıştıkları da belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek