Osmaniye'de hayırsever esnaf, vatandaşlara 100 ton patates ve soğan dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de hayırsever esnaf, vatandaşlara 100 ton patates ve soğan dağıttı

Osmaniye'de hayırsever esnaf, vatandaşlara 100 ton patates ve soğan dağıttı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde esnaflık yapan hayırsever, ramazan nedeniyle vatandaşlara 100 ton patates ve soğan yardımında bulundu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde esnaflık yapan hayırsever, ramazan nedeniyle vatandaşlara 100 ton patates ve soğan yardımında bulundu.

İlçede esnaflık yapan Ökkeş Akbaş, yaklaşan bayram dolayısıyla vatandaşlara 50'şer kiloluk çuvallar içinde patates ve soğanı dağıttı.

Kamyona doldurduğu çuvalları vatandaşlara tek tek teslim eden Akbaş, AA muhabirine, toplam 100 ton patates ve soğanın ücretsiz halka ulaştırıldığını söyledi.

Ramazanda vatandaşların sofrasına bir nebze de olsa katkı sunmak istediğini dile getire Akbaş, şöyle konuştu:

"Hem ramazan hem de vefat eden babamın hayrına insanların ramazan sofralarına katık olsun diye 50'şer kiloluk çuvallarla patates ve soğan dağıtıyorum. Onların mutluluğu bizleri sevindiriyor. Allah izin verirse her yıl dağıtacağım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Diyarbakır anneleri) Şimdiden Ramazan Bayramınızı da tebrik ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Diyarbakır anneleri) Şimdiden Ramazan Bayramınızı da tebrik ediyorum.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Eda Ece Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Nesrin Cavadzade
Spor Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye'de hayırsever esnaf, vatandaşlara 100 ton patates ve soğan dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 17:00:43. #1.16#

title