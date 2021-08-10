Havaya ateş açılması sonucu balkonda bulunan 3 kişi yaralandı

Osmaniye'de havaya ateş açması sonucu bir evin balkonunda bulunan 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de havaya ateş açması sonucu bir evin balkonunda bulunan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Alibozlu Köyü Dereobası mevkisinde, bir evin önüne araçla gelen şüpheliler pompalı tüfekle havaya doğru ateş açarak kaçtı.

Bu sırada evin balkonunda kız isteme ve tatlı merasimi için bulunan 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek