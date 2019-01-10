Osmaniye'de Hava Kirliliğiyle Mücadele Çalışmaları

Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulvahap Güven, hava kirliliğinin insan sağlığını etkileyerek yaşam kalitesini düşürdüğünü belirtti.



Güven, yaptığı yazılı açıklamada, hava kirliliği sebebiyle yerel, bölgesel ve küresel sorunların yaşandığını aktardı.

Hava kirliliğinin sanayi, motorlu kara taşıtları ve ısınma amaçlı kullanılan katı yakıtlarından kaynaklandığını ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Hava kirliliği ile mücadele kapsamında yapılan iş ve işlemler hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır. Teknik personeller yerli ve ithal torbalı kömürler başta olmak üzere hava kirliliğinin önlenmesinde sürekli denetimler gerçekleştiriyor, analizler ve ölçümler yapıyor. Hava kirliliği ile mücadelede denetimler yapması yetersiz kalacağından topyekun mücadele için bazı kamu kurum ve kuruluşları ile tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir."

Kaynak: AA