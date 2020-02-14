Osmaniye'de hava destekli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
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Osmaniye'de hava destekli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde şafak vakti helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

14.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:33
Osmaniye'de hava destekli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

'nin Düziçi ilçesinde şafak vakti helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyona, Asayiş, Narkotik, Jandarma ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerden oluşan 80 polis katıldı. 10 mahalleyi kapsayan geniş çaplı şafak operasyonunda 14 şahsın ikametinde narkotik köpeklerinin eşliğinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkı tabanca, uyuşturucu hap ve eroin bulundu.


Operasyonda K.A, M.K, İ.S, F.Ç, M.Z, M.K, S.B, E.G, İ.G, M.A, A.F.Ü, B.Y. ve E.K gözaltına alındı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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