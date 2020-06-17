Osmaniye'de hava destekli 'torbacı' operasyonu: 30 gözaltı OSMANİYE'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

OSMANİYE'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kızılelma 80' operasyonu düzenledi. 2 aylık fiziki ve teknik takip sonucu daha önceden belirlenen 40 adrese 200 polis, özel harekat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ve asayiş birimlerinin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen baskında 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda, 45,16 gram eroin, 12,79 gram metamfetamin, 7,15 gram bonzai, 35 yeşil reçete hap ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA