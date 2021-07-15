OSMANİYE'DE HASTANE VE YERLEŞİM ALANI YAKININDA ORMAN YANGINI
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OSMANİYE'DE HASTANE VE YERLEŞİM ALANI YAKININDA ORMAN YANGINI

OSMANİYE'DE HASTANE VE YERLEŞİM ALANI YAKININDA ORMAN YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'de, Doktorlar Sitesi'nin istinat duvarına kadar ulaşan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

Osmaniye'de, Doktorlar Sitesi'nin istinat duvarına kadar ulaşan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Polisler, alevlere TOMA ile de müdahale etti. Binaların çevresindeki ormanlık alanda soğutma çalışması başlatıldı. Ormanlık alanda ise devam eden yangına havadan helikopterlerle müdahale ediliyor.

1 KİŞİYE GÖZALTI

Öte yandan Vali Erdinç Yılmaz, bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Vali Yılmaz, yangının, bölgedeki serada yakılan ateş nedeniyle başladığını, serada ateşi yakan kişinin gözaltına alındığını, yangının da tamamen kontrol altına alınmak üzere olduğunu açıkladı.

OSMANİYE'DE HASTANE VE YERLEŞİM ALANI YAKININDA ORMAN YANGINI
OSMANİYE'DE HASTANE VE YERLEŞİM ALANI YAKININDA ORMAN YANGINI
OSMANİYE'DE HASTANE VE YERLEŞİM ALANI YAKININDA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
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