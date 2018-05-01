Hasta Yakınları Hastane Basıp Polis ve Görevlileri Dövdü! O Anlar Kamerada
Osmaniye'de hasta yakınları devlet hastanesinde görevli polisi ve 2 çalışanı dövdü. Kavga anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Osmaniye'de devlet hastanesinde görevli polis ile 2 çalışan, hasta yakınları tarafından darp edildi. Kavga anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
POLİSİ VE 2 GÖREVLİYİ DÖVDÜLER
Osmaniye'de 28 Nisan Cumartesi gece saatlerinde kolundan yaralı kadın, Osmaniye Devlet Hastanesinin ek hizmet binasındaki acil servise yakınlarıyla geldi. Çıkan tartışma üzerine hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri, duruma müdahale etti. Çıkan arbedede hasta yakınları, hastane polisi ve iki görevliyi darp etti. Olay yerine gelen takviye polis ekipleri, kavga eden grubu hastaneden güçlükle çıkardı.
DARP RAPORU ALARAK ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Darp edilen hastane polisi, özel güvenlik görevlisi ve hastane çalışanı, darp raporu alarak hasta yakınlarından şikayetçi oldu.
3 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin arandığı öğrenildi. Darp anı, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
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15 16 yıldır hep böyleCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Herkes heryerde üzerine düşeni yapsa böyle kavga gürültü hiç bi yerde olmaz..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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OsmaniyeAdanaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Evinde eşine çocuğuna söz geçirmeyen vatandaş varsa doktor da memurda polis de vardır kimse kendini sütten çıkmış akkaşık zannetmesin memur dur diye kimse gökten zembille inmedi suç işleme özelliği yokturCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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iyi ğüzel hoş ama adam evinde karısına cocuguna gücü yetmez gelir böyle yerlerde kabadayı olurlarCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır