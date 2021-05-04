Osmaniye'de hakkında hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
Osmaniye'de hakkında 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Osmaniye'de hakkında 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) timleri, hakkında 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli yer değiştirdiği tespit edilen cezaevi firarisi U.C.M'yi (24) yakalamak için çalışma başlattı.
U.C.M'nin merkeze bağlı Orhaniye köyündeki evine geleceği bilgisine ulaşan ekipler, hükümlüyü eve yapılan operasyonla gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner