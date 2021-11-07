Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kazım Türkdal idaresindeki 80 ADA 143 plakalı motosiklet, Düziçi'ne bağlı Yarbaşı beldesi Karacaören mevkisinde O.S. idaresindeki 01 V 5366 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
Ağır yaralanan Türkdal, ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde mücadeleye rağmen kurtarılamadı.
Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.