Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
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Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kazım Türkdal idaresindeki 80 ADA 143 plakalı motosiklet, Düziçi'ne bağlı Yarbaşı beldesi Karacaören mevkisinde O.S. idaresindeki 01 V 5366 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Ağır yaralanan Türkdal, ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde mücadeleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri
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