Osmaniye'de hafif ticari aracın çarptığı 3 yayadan biri öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de hafif ticari aracın çarptığı 3 yayadan biri öldü

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye'de hafif ticari aracın çarptığı 3 yayadan biri öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 80 KD 881 plakalı hafif ticari araç, Cengiz Topel Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Ziya Kesilmez, Bahattin ve Kafiye Kuzu'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ziya Kesilmez müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.Ö. gözaltına alındı.

Osmaniye'de hafif ticari aracın çarptığı 3 yayadan biri öldü

Osmaniye'de hafif ticari aracın çarptığı 3 yayadan biri öldü

Son dakika haberi! ESENYURT'TA OKUL SERVİSİNİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK ÇOCUK ÖLDÜ

Son dakika haberi! ESENYURT'TA OKUL SERVİSİNİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK ÇOCUK ÖLDÜ

 Kazada ölen kadın, koyu renkli elbise giydiği gerekçesiyle yüzde 100 kusurlu sayıldı

Kazada ölen kadın, koyu renkli elbise giydiği gerekçesiyle yüzde 100 kusurlu sayıldı

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title