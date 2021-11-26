Osmaniye'de hafif ticari aracın çarptığı 3 yayadan biri öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 80 KD 881 plakalı hafif ticari araç, Cengiz Topel Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Ziya Kesilmez, Bahattin ve Kafiye Kuzu'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ziya Kesilmez müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.Ö. gözaltına alındı.