Osmaniye'de hacı adaylarına uygulamalı eğitim

Osmaniye Müftülüğü tarafından hhacı adaylarına, Kabe maketi kullanılarak uygulamalı eğitim verildi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Zafer Camisi'nde düzenlenen eğitim seminerinde yaptığı konuşmada, hacı adaylarının manevi bir iklime girdiklerini belirtti.

Hac ibadetinin insan hayatının en önemli dönüm noktalarından olduğunu belirten Tahiroğlu, "Çoğumuz bir ömür boyu bu kutsal yolculuğu bekledik. Daha önce belki defalarca gönlümüzü, kalbimizi o mukaddes mekanlara gönderdik." ifadesini kullandı.

Konuşmadan sonra hacı adayları Kabe maketinin etrafında eğitmenlerle birlikte tavaf provası yaptı.

Kaynak: AA