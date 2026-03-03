Osmaniye'de Güzel Sanatlar Lisesi'nden Ramazan'a özel program

Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Ramazan ayına özel program düzenlendi. Manevi atmosferin hakim olduğu etkinlikte, Ramazan'ın birlik, sabır ve paylaşma temalarını yansıtan eserler seslendirildi.

Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okulun 11'inci sınıf müzik bölümü öğrencilerinin sahne aldığı programda, koro ve solo performanslar dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Ramazan ayının manevi iklimini yansıtan ilahi ve ezgiler, salonda duygu dolu anların yaşanmasına vesile oldu.

Program sonunda öğretmenler ve katılımcılar, öğrencileri başarılı performanslarından dolayı tebrik etti. Ramazan ayının anlam ve önemine uygun bir atmosferde gerçekleştirilen etkinliğe ait görüntüler okulun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Paylaşımlar kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı