Güvenlik kamerası kaydından teşhis edilerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Güvenlik kamerası kaydından teşhis edilerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

04.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:14

Osmaniye'de iki iş yerinden 100 paket sigara çalan şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de iki iş yerinden 100 paket sigara çalan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iki marketten 100 paket sigara çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri hırsızlık şüphelisi A.Y'yi (22) gözaltına aldı.

A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası kaydından teşhis edilerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Güvenlik kamerası kaydından teşhis edilerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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