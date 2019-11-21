Osmaniye'de "Güneysu Sohbetleri" düzenlendi

21.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:14

Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) tarafından lise öğrencilerine yönelik "Güneysu Sohbetleri" etkinliği düzenlendi.

CGC Başkanı Ali Cihangir, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi'de düzenlenen etkinlikte CGC'nin yayını olan kültür, sanat, edebiyat dergisi hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Güneysu Dergisi'nin gençlere değer verdiğini ifade eden Cihangir, "Dergi, 1985'de bir grup edebiyat gönüllüsü tarafından yayın hayatına başladı. Verilen 12 yıl aradan sonra 2012'de CGC tarafından yeniden yayına başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güneysu Dergisi, kentimizin en eski ve köklü kültür, sanat ve edebiyat dergilerdendir." diye konuştu.

Cihangir, gençlerin Güneysu Dergisine sahip çıkmasını, şiirlerinde güç katmasını temenni ettiğini belirtti.

Güneysu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Doğru da lise yıllarında tanıştığı dergiyle ilgili bilgi verdi.

Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Cuma Aksu da, CGC yönetimine teşekkür etti.



Etkinlikte Tasavvuf Müziği sanatçısı Hanifi Gökhan, Güneysu Dergisi ile ilgili yazdığı çalışmayı seslendirdi.

Kaynak: AA