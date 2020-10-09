Osmaniye'de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 8 üyesi tutuklandı
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Osmaniye'de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 8 üyesi tutuklandı

09.10.2020 18:43 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:46
Osmaniye'de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 8 üyesi tutuklandı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4'ü Suriye uyruklu 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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