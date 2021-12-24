Osmaniye'de gözaltına alınan 121 kişiden 15'i tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de gözaltına alınan 121 kişiden 15'i tutuklandı

Osmaniye'de gözaltına alınan 121 kişiden 15'i tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmada gözaltına alınan 121 kişiden 15'i tutuklandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmada gözaltına alınan 121 kişiden 15'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için 13-20 Aralık tarihleri arasında kent genelinde suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan gözaltına alınan 121 şahıstan 15'si tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 8 adet 9mm tabanca fişeği, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı araç, 1,41 gram bonzai, 16,60 gram esrar ile 0,96 gram metamfetamin ele geçirildi. - OSMANİYE

Sahte içki kabusu devam ediyor! 17 şehirde 79 kişi hayatını kaybetti

Sahte içki kabusu devam ediyor! 17 şehirde 79 kişi hayatını kaybetti

 Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! O anlar kamerada

Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title