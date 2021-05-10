Osmaniye'de göz küreleri zarar görmüş halde bulunan kedi tedavi altına alındı
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Osmaniye'de göz küreleri zarar görmüş halde bulunan kedi tedavi altına alındı

Osmaniye'de göz küreleri zarar görmüş halde bulunan kedi tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de bir vatandaş tarafından göz küreleri zarar görmüş halde bulunan kedi, tedavi altına alındı.

Osmaniye'de bir vatandaş tarafından göz küreleri zarar görmüş halde bulunan kedi, tedavi altına alındı.

Bir vatandaş tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan kedi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi'ne getirildi.

Yapılan muayenesinde taş ya da benzeri bir cisimle göz kürelerinin parçalandığı değerlendirilen kedi, ameliyat edilerek tedavi altına alındı.

HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Ali Laçinbaba, AA muhabirine, arabasıyla Gaziantep'e giden bir vatandaş tarafından yol kenarında bulunan kedinin kendilerine getirildiğini söyledi.

Yaptıkları muayenede göz kürelerinin parçalandığını tespit ettiklerini dile getiren Laçinbaba, "Hemen damar yolu açarak tedaviye başladık. Daha sonra yaptığımız operasyonla göz kürelerini aldık ve göz kapağını diktik. Ameliyattan 12 saat sonra yiyip içmeye ve gezinmeye başladı. İlk başta seslerden çok korkuyordu ama zamanla bize ısındı. Yaklaşık bir ay kadar tedavisine devam edeceğiz." diye konuştu.

Laçinbaba, göz kürelerinin taş ya da tüfek saçması gibi bir cisimle hasar gördüğünü tahmin ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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