Osmaniye'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 29 Mart'a kadar yasaklandı
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Osmaniye'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 29 Mart'a kadar yasaklandı

16.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:13
Osmaniye'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 29 Mart'a kadar yasaklandı

Osmaniye Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi etkinliklerin 29 Mart'a kadar yasaklandığını duyurdu.

Osmaniye Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi etkinliklerin 29 Mart'a kadar yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımının durdurulması için yurt genelindeki tedbirlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Kovid-19 riskini yönetebilmek ve sosyal izolasyonu sağlamak için bazı kararların alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ile etkinlikler, oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler, ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılması, pankart ve afiş asılması gibi etkinlikler 29 Mart'a kadar yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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