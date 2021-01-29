Osmaniye'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Osmaniye'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi

29.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:29
Osmaniye'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi

Osmaniye Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını duyurdu.

Osmaniye Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de yayılımını durdurmak adına tedbirlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Virüsün halk sağlığı açısından riskini yönetebilmek ve sosyal izolasyonu sağlayarak etkisini en aza indirmek için toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, virüsün toplum geneline yayılmasının, olası yağma ve infial yaratabilecek olayların önüne geçilebilmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi türdeki eylem ve etkinlikler kent genelinde bugünden itibaren 15 gün yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Jason Statham Seren Serengil
Spor Erol Bulut Arda Turan Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu Fernando Muslera
Tüm Haberler Silah Aralık Antalya Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 13:47:25. #1.14#
title