Osmaniye'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi

Osmaniye Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de yayılımını durdurmak adına tedbirlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Virüsün halk sağlığı açısından riskini yönetebilmek ve sosyal izolasyonu sağlayarak etkisini en aza indirmek için toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, virüsün toplum geneline yayılmasının, olası yağma ve infial yaratabilecek olayların önüne geçilebilmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi türdeki eylem ve etkinlikler kent genelinde bugünden itibaren 15 gün yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner