Osmaniye'de görülen toplu balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı
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Osmaniye'de görülen toplu balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı

Osmaniye'de görülen toplu balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Sabun Çayı'nda toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numuneler alarak laboratuvara gönderdi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Sabun Çayı'nda toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numuneler alarak laboratuvara gönderdi.

Farsak köyü yakınlarından geçen Sabun Çayı'nda toplu balık ölümleri görülmesi üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdiler.

Olay yerine gelen teknik personel, ölen balıklar ve Sabun Çayı'ndan örnekler alarak inceleme başlattı.

Ekiple birlikte bölgeye gelerek incelemede bulunan Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, veterinerlerle olayın yaşandığı yerde gerekli araştırmaları yapmaya başladıklarını ifade etti.

Çerçi, çaydan ve ölen balıklardan numune aldıklarını, bu örnekleri yetkili laboratuvarlara göndererek konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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